مستشار الأمن القومي الأمريكي يحث كوريا الشمالية على تجنب الاستفزاز والعودة إلى الحوار

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دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" أمس الثلاثاء كوريا الشمالية إلى الامتناع عن الاستفزازات والعودة إلى الحوار، قائلًا إن باب الحوار لا يزال مفتوحًا.وجاءت تلك الدعوة خلال ندوة افتراضية استضافها مركز المصالح الوطنية، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره واشنطن.وفي الندوة التي أقيمت بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الحرب الكورية، قال "أوبراين" إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ملتزم "بالسلام الدائم" في شبه الجزيرة الكورية، وأكد أن الولايات المتحدة تريد أن ترى كوريا الشمالية تحقق "مستقبلًا اقتصاديًّا مشرقًا"، تحت قيادة الزعيم "كيم جونغ-أون".ثم قال المستشار الأمني إن التقدم الملموس كان بطيئًا، لكن باب الحوار لا يزال مفتوحًا.وأكد "أوبراين" التزام الولايات المتحدة بالحوار وتحقيق الأهداف المحددة في قمة سنغافورة، وهي القمة الأولى بين "ترامب" و"كيم" التي عُقِدت في يونيو عام 2018.وقال إن واشنطن تواصل دعوة كوريا الشمالية إلى تجنب الاستفزازات، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، والعودة إلى الحوار والمفاوضات.