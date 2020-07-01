بدء التطبيق الإلزامي لنظام تسجيل الدخول باستخدام رمز الاستجابة السريعة

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من المقرر أن يبدأ اليوم الأربعاء التطبيق الإلزامي لنظام تسجيل الدخول القائم على رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، في المنشآت ذات مخاطر العدوى المرتفعة، حيث انتهت فترة السماح أمس الثلاثاء.وهناك 8 أنواع من المؤسسات المصنفة على أنها "ذات مخاطر عدوى مرتفعة"، وسيتم فرض غرامات على مخالفي الإجراء الإداري بما يصل إلى 3 ملايين وون.وتشمل هذه المرافق الحانات وغرف "نوريه بانغ" والملاهي الليلية ومراكز التدريبات الجماعية وأماكن الحفلات المغلقة، حيث يجب على الزوار استخدام هواتفهم الذكية للحصول على رمز إلكتروني يتم تسجيله عند الدخول، للاحتفاظ بتفاصيلهم الشخصية.كما تمت إضافة أربعة أنواع أخرى من المنشآت، من بينها المراكز اللوجستية والمعاهد التعليمية الخاصة الكبيرة ومطاعم البوفيه، أمس الثلاثاء، وستخضع للتطبيق الإلزامي للنظام بعد فترة سماح مدتها أسبوعان.