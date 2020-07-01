كوريا الجنوبية تؤكد انتشار أول عدوى لكورونا في المدارس

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أبلغت كوريا الجنوبية عن حالتين للإصابة بفيروس كورونا في إحدى المدارس أمس الثلاثاء، وهي الحالة الأولى لتفشي العدوى في المدارس منذ إعادة افتتاح الدراسة.ووفقًا لمدينة "ديجون" أمس الثلاثاء، فقد ظهرت نتيجة اثنين من طلاب المرحلة الابتدائية إيجابية في نفس اليوم.وأفادت التقارير بأن الطلاب، وهما الحالتان المائة وعشرون والمائة وواحد وعشرون، أصيبوا بالفيروس بعد مخالطتهم للحالة المائة وخمسة عشر، وهو طالب في الصف الخامس الذي تأكدت إصابته في اليوم الأسبق.ويقال إن الحالة المائة وخمسة عشر هو زميل للحالة المائة وعشرين، وقد توجها إلى نفس صالة الألعاب الرياضية مع الحالة المائة وواحد وعشرين، وهو أيضًا طالب في الصف الخامس.وقررت السلطات الصحية اختبار جميع طلاب الصف الخامس في المدرسة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الإصابات ذات الصلة، حيث يتم إجراء الاختبارات لحوالي 160 من الطلاب والأشخاص الذين استخدموا صالة الألعاب الرياضية.