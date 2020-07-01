الاتحاد الأوروبي يعيد فتح الحدود للمسافرين من كوريا الجنوبية و13 دولة أخرى

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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أنه سيعيد فتح حدوده أمام المسافرين القادمين من 14 دولة، من بينها كوريا الجنوبية.ووفقًا لوكالة رويترز، فقد اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي توصية بشأن الرفع التدريجي للحظر المؤقت المفروض على الرحلات غير الضرورية إلى المنطقة.وأصدر المجلس قائمة بأربع عشرة دولة سيتم السماح لمواطنيها بالسفر إلى 27 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي و4 دول أخرى في منطقة شنغن.وتشمل قائمة الدول: كوريا الجنوبية والجزائر وأستراليا وكندا واليابان، ولكن تم استبعاد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والهند.ولا تعد التوصية ملزمة قانونيًّا، حيث الأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار، وقال المجلس إن القائمة سيتم مراجعتها وتحديثها كل أسبوعين.