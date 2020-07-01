بيغون قد يزور كوريا الجنوبية في يوليو أو أغسطس

Photo : YONHAP News

قالت مصادر دبلوماسية إن سيول وواشنطن ترتبان تفاصيل رحلة قد يقوم بها المبعوث النووي الأمريكي إلى كوريا الجنوبية.وذكرت المصادر أمس الثلاثاء أن الجانبين يجريان محادثات للترتيب لزيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" إلى كوريا الجنوبية، وأضافت أنه قد يقوم بالزيارة في وقت مبكر من هذا الشهر، وقد يتم تأجيلها إلى أغسطسومن المرجح أن تتم الزيارة في السابع من يوليو وتستمر لمدة 3 أيام، ولكن يمكن أن يتغير موعدها اعتمادًا على وضع وباء كورونا في الولايات المتحدة، حيث يتولى "بيغون" مسؤولية جهود وزارة الخارجية للتعامل مع تفشي الوباء هناك.وستكون تلك الزيارة هي الأولى في غضون 6 أشهر، منذ زيارته الأخيرة في سبتمبر.وقال "بيغون" يوم الاثنين الماضي في ندوة افتراضية إنه لا يُتوقع أن يتم عقد قمة أخرى بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه أكد أنه يوجد وقت للجانبين لإحراز تقدم كبير في الاتجاه الذي يريده كلاهما.