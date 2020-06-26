فيتش تتوقع نموًا سلبيًّا بنسبة 0.9% للاقتصاد الكوري هذا العام

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قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع نسبة النمو الكوري المتوقعة لهذا العام من سالب 1.2% إلى سالب 0.9%.وأصدرت الوكالة الدولية تقريرًا عن توقعاتها للاقتصاد الكوري بالأمس، وصرحت فيه أنها قامت برفع نسب النمو لبعض الدول بما في ذلك كوريا الجنوبية، لكنها حافظت على نسبة النمو الاقتصادي العالمي عند سالب 4.6%.قال "برايون كولتون" الإخصائي الاقتصادي الكبير في الوكالة إن المؤشرات المتواصلة التي تشير إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية أصبحت أكثر وضوحًا خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوضح أن الأمر يعطي الثقل إلى وجهة النظر القائلة إن شهر أبريل الماضي شهد أسوأ ركود متعلق بجائحة كورونا. ولكنه أضاف أن خطورة إعادة انتشار الوباء واستئناف الإغلاق الاقتصادي لا تزال مرتفعة، مشيرا إلى أن هذه الخطورة قد تضر بمسار التوقع بالتعافي الاقتصادي بشكل كبير إذا تحولت هذه الخطورة إلى الواقع.وفيما يتعلق بسبب تعديل نسبة النمو الكوري، أوضح أنه جاء نتيجة للسيطرة الناجحة على الجائحة والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية وسياسات الدعم الاقتصادي الإضافية.الجدير بالذكر أن وكالة فيتش كانت قد خفضت نسبة النمو الاقتصادي الكوري إلى سالب 1.2% في تقرير أصدرته في شهر أبريل الماضي.