البرلمان يسارع إلى الموافقة على ميزانية إضافية

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سارع البرلمان الكوري –الذي تم تشكيل لجانه الدائمة من طرف الحزب الديمقراطي الحاكم وحده– إلى الموافقة على خطة الميزانية الإضافية، حيث أنهى الحزب الحاكم دون أي عائق وبسرعة عملية الفحص التمهيدية لخطة الميزانية الإضافية.وعقد البرلمان اليوم اجتماعًا للجنة المصغرة للتنسيق التابعة للجنة الميزانيات، من أجل فحص المسودات التي تقدمت بها كل لجنة برلمانية دائمة.وأكد الحزب الديمقراطي على ضرورة عودة حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي إلى البرلمان فورًا، من أجل معالجة الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الكوري بسبب جائحة كورونا. وطلب "كيم تيه نيون" زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم من الحزب المعارض الحضور إلى اجتماع لجنة الميزانيات حتى ولو اليوم، إذا كان عنده الرغبة في العمل، وحث الحزب المعارض على الاختيار الحكيم.من جانبه، عقد حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي اجتماعا عاما لنوابه بالأمس، ناقش فيه موعد العودة إلى البرلمان. وبعد أن أنهى اجتماعه –الذي كان من المتوقع استمراره لمدة يومين ولكنه انتهى خلال نصف يوم فقط– طرح الحزب المعارض مقترحًا لتأخير معالجة الميزانية الإضافية لمدة أسبوع واحد. وقال إنه سيشارك فيها إذا تم تأخير موعد المداولات إلى يوم 11 من هذا الشهر.ولكن الحزب الحاكم قال إنه من الصعب تأخير الموعد أكثر من ذلك، ودعا الحزب المعارض الرئيسي إلى العودة إلى البرلمان دون شرط إذا رغب في فحص الميزانية الإضافية.