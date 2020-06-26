توفير رمديزفير في البلاد من اليوم

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بدءا من اليوم تم توفير دواء رمديزفير الذي تم تطويره لعلاج جائحة كورونا في البلاد.وصرح مركز التعامل مع الأمراض بأنه أبرم عقدًا لتقديم الدواء المجاني من خلال التشاور مع مورد الدواء حول إدخاله إلى البلاد.ولهذا فإن المرضى الذين هم في حالة خطيرة والمصابين بالالتهاب الرئوي والمحتاجين إلى العلاج بالأوكسجين ولم يمر عشرة أيام على ظهور أعراضهم سيستفيدون من الدواء قبل الآخرين.وتبلغ فترة تعاطي الدواء خمسة أيام مبدئيا، ويمكن تمديدها لمدة 5 أيام أخرى، بشرط ألا تتجاوز فترة التعاطي عشرة أيام.ومن أجل استخدام رمديزفير يتوجب على المستشفيات التي تعالج أصحاب الحالات الخطيرة أن تطلب من المستشفى المركزي الوطني تقديم الدواء، بينما سيقرر المستشفى المركزي مَنْ يتعاطى الدواء من خلال استشارة اللجنة المركزية للتعامل مع الوباء المستجد عند الضرورة.وينوي المركز السعي إلى ضمان توفير الكمية الضرورية من الدواء للتقديم المجاني خلال هذا الشهر. وبعد الشهر القادم ينوي شراء الدواء من خلال المفاوضات حول الأسعار.تجدر الإشارة إلى أن رمديزفير هو عبارة عن مضاد فيروسي لمكافحة فيروس الإيبولا، طورته شركة "غليارد سايونز" الأمريكية.وتبين أنه نجح في تقليل فترة علاج كورونا-19 بنسبة 31%، مما جعل من إدارة الأعذية والعقاقير الأمريكية توافق على استخدامه للطوارئ في الأول من شهر مايو الماضي.