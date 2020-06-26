سيول تدفع مساعدات مالية للطوارئ إلى الأجانب المقيمين أيضًا

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قررت بلدية سيول تقديم معونات معيشية للطوارئ تتعلق بجائحة كورونا إلى المقيمين من الأجانب.وصرحت البلدية أمس بأن مجلس البلدية وافق على الجولة الثالثة من الميزانية الإضافية، التي تحتوي على 33 مليار وون من المعونات المعيشية للطوارئ سيتم تقديمها إلى الأجانب.وجاء هذا القرار تلبيةً لتوصيةٍ أصدرتها لجنة حقوق الإنسان الوطنية إلى عمدة سيول في الحادي عشر من الشهر الماضي، مشيرة إلى أن استبعاد السكان الأجانب من سياسة المعونات لمكافحة الكوارث يعد انتهاكًا لحقوق المساواة.وسبق للبلدية أن قدمت ما بين 300 ألف و500 ألف وون من المعونات المعيشية إلى الأسر الكورية التي يقل دخلها عن المتوسط.وقالت البلدية إنها قررت تقديم المعونات بنفس المعيار إلى السكان الأجانب أيضا وتدرس الآن أعدادهم وما إلى ذلك.