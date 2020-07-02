السفير الأمريكي يصف التحالف مع كوريا الجنوبية بمحور العلاقات الثنائية

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أكد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" أن التحالف العسكري الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو "محور" العلاقات بين سيول وواشنطن.وأدلى "هاريس" بهذا التصريح أمس الأربعاء في خطاب ألقاه في منتدى عُقِد في السيول بالاشتراك بين مؤسسة التحالف بين كوريا والولايات المتحدة (ومقرها سيول) وجمعية الأعضاء الحاليين والسابقين في القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وبمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الحرب الكورية، قال المبعوث الأمريكي إن التضحيات التي تم تقديمها في حرب الثلاث سنوات وضعت الأساس لتحالف أقوى.وخلال الحدث أيضًا، أشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جيونغ كيونغ-دو" إلى أهمية وقوة التحالف، وقال إنه يتعين القيام بالمزيد لتطويره بشكل شامل خارج المجالات الدبلوماسية والسياسية والأمنية.