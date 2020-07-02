الحكومة تلجأ إلى التشخيص عن بعد لمساعدة مرضى كورونا الكوريين في الخارج

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تسعى حكومة كوريا الجنوبية إلى استخدام نظام التشخيص عن بعد، لمساعدة الكوريين الجنوبيين العاملين في الخارج، الذين يُشتبه في إصابتهم بكوفيد-19.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأربعاء إنها تدرس تقديم المساعدة الإدارية لشركات البناء الكورية الجنوبية العاملة في الخارج، حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة الطبية عن بعد، التي تلقت موافقة الدولة الشهر الماضي.وسيتم تقديم الخدمة بالاشتراك بين مستشفى جامعة "إنها" وتجمع يضم مستشفى جامعة سيول الوطنية في بوندانغ، ومستشفى سيول سانت ماري، ومركز آسان الطبي.وتأتي هذه الخطوة بعد وفاة ثلاثة موظفين في شركات البناء الكورية الجنوبية العاملة في الشرق الأوسط، ومن بينهم اثنان في العراق.