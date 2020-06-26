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الدولية

ترامب يتعهد ببذل الجهود لحل مشكلة اليابانيين المخطوفين في الشمال

Write: 2020-07-02 10:04:27Update: 2020-07-02 10:05:31

ترامب يتعهد ببذل الجهود لحل مشكلة اليابانيين المخطوفين في الشمال

ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أرسل رسالة إلى أرملة ناشط ياباني بارز كان مهتمًا بقضية المواطنين اليابانيين الذين يُزعم أن الشمال اختطفهم.
وأفادت الصحف اليابانية أمس الأربعاء أن "ترامب" أعرب عن تعازيه وتعازي زوجته بشأن وفاة "شيغيرو يوكوتا"، الذي قاد خلال العقدين الماضيين حملة توعية عامة حول المختطفين، ومن بينهم ابنته "ميغومي".
وتعهد "ترامب" بالانضمام إلى الجهود المستمرة لإعادة الابنة، حيث أشاد بالجهود التي بذلها "يوكوتا" وزوجته "ساكي".
وتقول طوكيو إن الشمال اختطف 17 مواطنًا يابانيًّا على الأقل، وبينما أعيد خمسة منهم إلى وطنهم في عام 2002، يدعي الشمال أن ثمانية منهم قد لقوا حتفهم، من بينهم "ميغومي"، بينما أنكر أن يكون الأربعة الآخرون قد دخلوا إلى الشمال على الإطلاق.
وقد اختُطِفت "ميغومي" عام 1977 في طريق عودتها من المدرسة، وكانت تبلغ من العمر 13 عامًا آنذاك.
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