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الدولية

اعتقال المئات في هونغ كونغ بعد دخول قانون الأمن الجديد حيز التنفيذ

Write: 2020-07-02 11:12:38

اعتقال المئات في هونغ كونغ بعد دخول قانون الأمن الجديد حيز التنفيذ

Photo : YONHAP News

اعتقلت شرطة هونغ كونغ ما يقرب من 400 شخص أمس الأربعاء، وهو اليوم الذي فرضت فيه الحكومة المركزية الصينية قانونًا جديدًا للأمن القومي.
وقالت شرطة هونغ كونغ إنها اعتقلت حوالي 370 شخصًا أمس الأربعاء بتهم مختلفة، من بينهم عشرة أشخاص على وجه التحديد وقعوا في انتهاكات مزعومة للقانون الجديد.
وتضم القائمة فتاة عمرها 15 عامًا، ورجلًا كان يحمل علم الاستقلال لهونغ كونغ. وتم اعتقال آخرين لحيازتهم أشياء أخرى تدعو إلى الاستقلال.
ووفقًا لوسائل الإعلان في هونغ كونغ، خرج الآلاف إلى الشوارع في الذكرى الثالثة والعشرين لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني، احتجاجًا على القانون الجديد المثير للجدل، والذي يجرم في الواقع أي معارضة ضد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

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