كوريا الشمالية تحتل المركز التاسع والثلاثين للدول الأكثر خطرًا في العالم

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احتلت كوريا الشمالية المركز التاسع والثلاثين في قائمة الدول الأكثر خطرًا على مستوى العالم.وقال تقرير بعنوان "مؤشر الخطورة الدولية لعام 2020" أصدرته وكالة إنفورم (INFORM) التابعة للاتحاد الأوروبي إن مؤشر الخطورة لكوريا الشمالية بلغ 5.2 نقطة من إجمالي 10 نقاط، لتحتل المركز التاسع والثلاثين من حيث الخطورة، من بين 191 دولة خاضعة للتقييم.وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الخطورة الدولية يتم حسابه سنويًّا اعتمادا على عناصر مثل مدى التعرض للكوارث والقدرة على المواجهة وغيرها، وكلما زادت قيمة المؤشر زادت الخطورة.وارتفع مؤشر الخطورة لكوريا الشمالية هذا العام مقارنة مع العام الماضي الذي سجل المؤشر فيه 4.7 نقطة، وتقدم مركزها هذا العام أيضا بالمقارنة مع العام الماضي الذي احتلت فيه المركز الخامس والخمسين.من ناحية أخرى، بلغت قيمة مؤشر الخطورة لكوريا الجنوبية 2.1 نقطة، لتحتل المركز المائة والخمسين في العالم. وطبقًا للتقرير، كانت الصومال أكثر الدول خطرًا، بينما كانت سنغافورة أدنى الدول من حيث الخطورة.