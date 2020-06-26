سيول وواشنطن قد تلغيان المناورات العسكرية الكورية الأمريكية في الشهر القادم بسبب تداعيات كورونا-19

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ما زالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تناقش خطة إجراء المناورات العسكرية المشتركة بينهما، ولكنها من المحتمل أن يتم إلغاؤها في حالة تدهور أوضاع جائحة كورونا.وطبقًا لمصادر حكومية، يناقش الطرفان موعد وطرق تنفيذ المناورات المقرر إجراؤها في الشهر القادم ولكنهما لم يتوصلا بعد إلى قرار نهائي. ويذكر أن الطرفين اتفقا على ضرورة إجراء المناورات في الشهر القادم، من أجل الحفاظ على الموقف الدفاعي المشترك، لكن أوضاع الجائحة تجعل كل شيء غير مؤكد.ويقال إن الطرفين قد أعدَّا ثلاثة أنواع من الخطط تعكس أوضاع الجائحة فيما يتعلق بتنفيذ المناورات العسكرية المشتركة في النصف الثاني من هذا العام.وسبق للبلدين أن قاما بتأخير المناورات العسكرية المشتركة التي كان من المقرر إجراؤها في النصف الأول من هذا العام، نتيجة لتداعيات الفيروس، واستبدلت بالمناورات تدريبات لفرق طاقم القتال وتدريبات لكبار الضباط، من أجل تحسين كفاءة العناصر في القيادة المشتركة للبلدين.وإذا تم تقليص أو إلغاء المناورات العسكرية في الشهر القادم، فسوف يؤثر هذا على عمليات التحقق من قدرة الجانب الكوري على تولي قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب.