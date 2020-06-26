الرئيس الكوري يسعى إلى عقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قبل الانتخابات الأمريكية القادمة

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صرح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بأنه يبذل قصارى جهده لعقد قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لهذا العام.قال مسؤول كبير في مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس "مون" قال في مباحثات القمة التي عُقِدَت مع قيادة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثين من الشهر الماضي إنه سيبذل أقصى الجهود ليلتقي الزعيمان الكوري الشمالي والأمريكي مرة أخرى من أجل إجراء الحوار، مضيفا أنه سيعمل بصبر على الحفاظ على الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة. وأكد أيضًا على أن الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بدور كبير في هذا الشأن.وذكر المسؤول أن إرادة الرئيس "مون" تم نقلها إلى البيت الأبيض الأمريكي، حيث أعلن الطرف الأمريكي عن موافقته والعمل حاليا على تحقيق ذلك.كما أضاف أن مكتبا الرئاسة الكوري والأمريكي يتواصلان عن كثب، بعد تفجير كوريا الشمالية لمكتب الاتصال المشترك في مدينة "كيسونغ" بكوريا الشمالية.وحول نقل ذلك الموقف إلى كوريا الشمالية، تجنب المسؤول الرد مباشرة، وقال إنه لا يمكنه الخوض في التفاصيل في هذا الشأن.