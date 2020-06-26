كوريا تعمل على تطوير اقتصاد الطاقة الهيدروجينية

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قررت الحكومة الكورية رعاية ألف شركة متخصصة في الهيدروجين حتى عام 2040، وتوفير 850 ألف سيارة هيدروجينية بعد 10 سنوات.وتم أمس إطلاق لجنة الاقتصاد الهيدروجيني وعقد الاجتماع الأول للجنة تحت إشراف رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" في مجمع "كينتيكس" للمعارض في مدينة "كويانغ".يشار إلى أن لجنة الاقتصاد الهيدروجيني تمثل مظلة تتكون من الخبراء وممثلي الدوائر الصناعية والعلمية والمدنية، إلى جانب 8 وزارات معنية، من بينها وزارة الصناعة ووزارة المالية والإستراتيجية، تحت رئاسة رئيس الوزراء، حيث راجعت اللجنة ووافقت في اجتماعها الأول على 6 مشروعات رئيسية، بما فيها رعاية الشركات الهيدروجينية.وتخطط الحكومة الكورية لتشكيل صندوق مالي للاقتصاد الهيدروجيني، بقيمة 34 مليار وون، من أجل إشراك مختلف الشركات في الأنشطة الاقتصادية القائمة على الهيدروجين.كما طرحت الوسائل اللازمة لتنمية بيئة الاقتصاد الهيدروجيني حسب المناطق، حيث قررت إنشاء قواعد للإنتاج متوسطة الحجم في 4 أقاليم محلية وهي مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وإقليم "هونام" وإقليم المناطق الوسطى ومقاطعة "كانغ وون"، من أجل حل مشكلة التمركز في منطقة العاصمة ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.بالإضافة إلى ذلك تنوي الحكومة بناء البنية التحتية لتحقيق الاستقرار في إمدادات الهيدروجين من خلال إنشاء 40 قاعدة للإنتاج صغيرة الحجم حتى عام 2025.