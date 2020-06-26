رؤساء النيابة العامة يناقشون أمر وزيرة العدل

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من المقرر أن يعقد مكتب المدعين العامين الأعلى اجتماعات لكبار المدَّعين اليوم الجمعة، لمناقشة لجوء وزيرة العدل "تشو مي-إيه" إلى سلطتها في أحد التحقيقات رفيعة المستوى.وسيعقد مديرو مكاتب الادعاء في منطقة العاصمة سيول الاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر، ثم سيتم عقد اجتماع مديري مكاتب الادعاء الإقليميين في الساعة الرابعة.وقد استخدمت الوزيرة "تشو" سلطتها أمس الخميس وأمرت المدعي العام "يون سيوك-يول" بوقف إنشاء لجنة الخبراء الاستشارية في قضية التواطؤ المزعوم بين أحد كبار المدعين ومنفذ إخباري تلفزيوني إعلامي.كما أمرت الوزيرة كبير المدعين العامين بالتوقف عن التدخل في التحقيقات، وفقًا للاقتراح السابق لمكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية الذي كان ينظر في القضية.وردًّا على أمر "تشو"، قال مكتب المدعي العام الأعلى إنه لن يعقد اجتماع اللجنة الاستشارية الذي كان مقرَّرًا عقده اليوم الجمعة، مضيفًا أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقبلون الأمر.ومن المتوقع أن يقوم "يون" بجمع آراء كبار المدعين قبل اتخاذ القرار.