الرئيس مون يأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة أسعار المنازل

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أمر الرئيس "مون جيه-إين" أمس الخميس وزير الأراضي بالسعي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الأشخاص الذين يشترون المنازل لأول مرة، وزيادة العبء الضريبي على أصحاب المنازل المتعددة.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين-سوك" إن الرئيس أصدر أوامره تلك بعد أن تلقى تقريرًا طارئًا حول سوق الإسكان من وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم هيون-مي".ووسط الانتقادات الشعبية للسياسات الفاشلة في معالجة أزمة ارتفاع أسعار المساكن، أمر الرئيس الوزيرَ بتعزيز العبء الضريبي على من يمتلكون أكثر من منزل واحد للمضاربة.كما دعا الرئيس إلى زيادة المعروض من المنازل، وتخفيف العبء الضريبي على الأشخاص الذين يشترون المنازل لأول مرة، ومعظمهم من الشباب والأزواج الجدد.كما أمر الرئيس بوضع تدابير السياسات الأخرى في أي وقت إذا لزم الأمر.