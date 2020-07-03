بولتون: ترامب قد يجتمع مع كيم لتحسين صورته قبل الانتخابات الرئاسية

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قال "جون بولتون" مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس إن "ترامب" قد يجتمع مرة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" للمساعدة في تحسين صورته قبل إعادة انتخابه.أدلى "بولتون" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين الأجانب في نيويورك، عندما سُئِل عن إمكانية لقاء "ترامب" و"كيم" مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.وقال "بولتون" إن الرئيس "ترامب" قد يسعى إلى ما يسمى بـ "مفاجأة أكتوبر" قبل الانتخابات مباشرة.وأضاف أن "ترامب" إذا شعر بصعوبة وضعه، فربما يلجأ إلى لقاء آخر مع صديقه "كيم" في محاولة لقلب الأمور رأسًا على عقب مرة أخرى.وقال "بولتون" إن الولايات المتحدة أضاعت عامين كاملين استفادت منهما كوريا الشمالية وواصلت أعمالها في كل من برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.