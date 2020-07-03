الادعاء يقرر تعليق تشكيل لجنة المراجعة بعد أمر وزيرة العدل

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ألغى مكتب الادعاء الأعلى الاجتماع المخطط لهيئة استشارية من الخبراء، الذي يهدف إلى تحديد مدى ملاءمة التحقيقات الجارية في قضية التواطؤ المزعوم بين المدعين ووسائل الإعلام.وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان للصحفيين أمس الخميس إنه بصدد جمع "الآراء المختلفة" حول هذا الموضوع.وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من لجوء وزيرة العدل "تشو مي-إيه" إلى ممارسة سلطتها القيادية، حيث أصدرت أمرًا للمدعي العام "يون سيوك-يول" بإنهاء تشكيل اللجنة. وقالت الوزيرة إن تدخل اللجنة قد يؤثر على التحقيقات المستمرة والمستقلة، ويعرقل جهود الكشف عن حقيقة تلك المزاعم.ويُشتبه في أن المدعي رفيع المستوى "هان دونغ-هون" –وهو أحد المقربين من المدعي العام– تواطأ مع مراسل في منفذ إعلامي محافظ، في محاولة مزعومة للكشف عن مخالفات للشخصيات الموالية للحكومة.ويعد هذا التطور جزءًا من الصراع المستمر بين وزيرة العدل والمدعي العام حول إصلاح الادعاء ومسائل أخرى.