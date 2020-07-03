مجلس الأمن القومي ينظر في القضايا الكورية الشمالية بعد دعوة مون إلى عقد قمة بين ترامب وكيم

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أمس الخميس اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لمناقشة القضايا الكورية الشمالية.وخلال الاجتماع الذي ترأسه مدير مكتب الأمن القومي "تشونغ إيوي-يونغ"، تعهد أعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس بمواصلة الجهود لمنع تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وإقامة السلام الدائم في المنطقة.وفي أواخر الشهر الماضي، أوقفت كوريا الشمالية الأعمال العدائية ضد الجنوب التي استمرت لأسابيع، بعد أن أمر الزعيم "كيم جونغ-أون" بتعليق خطط العمل العسكري، ردًّا على حملات إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يقوم بها المنشقون الشماليون في الجنوب.ويأتي الاجتماع بعد يوم من تعهد الرئيس "مون جيه-إين" بالمساعدة في ترتيب قمة جديدة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" و"كيم" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.كما قام مجلس الأمن القومي بتقييم المفاوضات المطولة بين سيول وواشنطن بشأن تقاسم تكاليف الدفاع المشترك، وتعهد بمناقشة القضايا ذات الصلة مع الولايات المتحدة عن كثب حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بسرعة.