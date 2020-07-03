احتياطي النقد الأجنبي يرتفع للشهر الثالث على التوالي في يونيو

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ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد في يونيو، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى تراجع الدولار الأمريكي.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الجمعة، فقد بلغ احتياطي البلاد من العملات الأجنبية 410.75 مليار دولار اعتبارًا من نهاية الشهر الماضي، بزيادة 3.44 مليار دولار عن الشهر السابق.وقد تراجع الاحتياطي بنحو 9 مليارات دولار في مارس، ثم انتعش وسجل نموًّا في الأشهر الثلاثة التالية.وقال البنك المركزي إن الارتفاع يُعزى إلى زيادة العوائد على الأصول الأجنبية، وتراجع الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى عند تقويمها بالدولار.وما زالت كوريا الجنوبية تحتفظ بالمركز التاسع كأكبر حامل لاحتياطيات النقد الأجنبي في العالم في نهاية مايو، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان وسويسرا.