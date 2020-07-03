الرئيس مون يدعو إلى تعزيز الاستهلاك المحلي

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دعا الرئيس "مون جيه-إين" إلى تعزيز الإنفاق والاستهلاك المحلي للتخلص من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.وجاءت تلك الدعوة أمس الخميس، حيث شارك "مون" في حدث التسوق الذي أقيم في الحديقة الأولمبية في سيول، إلى جانب بعض كبار المسؤولين، ومن بينهم وزير المالية "هونغ نام-كي".وقال "مون" إن الادخار كان يعد في الماضي عملًا من أعمال الوطنية، لكن الإنفاق الآن هو الذي يُعد كذلك، مشيرًا إلى التباطؤ الذي أصاب الصادرات والاستهلاك المحلي.وقال إن مدفوعات الإغاثة الطارئة قد عززت الاستهلاك في البداية، وأكد أن حدث التسوق سيؤدي إلى دفعة في الاستهلاك، بالإضافة إلى الخطوة الثالثة المتمثلة في الميزانية الإضافية التي تنتظر موافقة البرلمان.وأضاف الرئيس أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية لهذا العام سيكون الأكبر بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.