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السياسية

سيول تبذل كل ما في وسعها لعودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات

Write: 2020-07-03 14:23:38Update: 2020-07-03 16:08:42

سيول تبذل كل ما في وسعها لعودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات

Photo : YONHAP News

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إن حكومة سيول تبذل كل ما في وسعها لعودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.
وأضافت الوزيرة "كانغ" في مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس أن كوريا الشمالية توقفت عن اتخاذ الإجراءات التي قد تسيء الوضع في شبه الجزيرة الكورية ، لكنها قالت إن الحكومة ستركز جهودها على المراقبة عن كثب التغيرات في الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، والمحافظة على أعلى درجات اليقظة، و إيجاد انفراجة للحوار بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وكان كبير المفوضين النوويين الكوريين الجنوبي "لي دو هون" قد قام بزيارة للولايات المتحدة ضمن الجهود الرامية إلى إيجاد انفراجة لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
ومن المتوقع أن يقوم نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" بزيارة لكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع القادم.
وأكدت الوزيرة "كانغ" أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء حوار مع كوريا الشمالية.
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