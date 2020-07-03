حجم التداول الإجمالي للأسهم في كوريا يشهد زيادة كبيرة

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تجاوز إجمالي حجم تداول الأسهم في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام إجمالي حجم تداولها في العام الماضي، نتيجة لزيادة الاستثمارات في سوق الأسهم من قبل الأفراد.وطبقا لتقرير صادر عن البورصة الكورية ، بلغ إجمالي حجم تداول الأسهم خلال النصف الأول من هذا العام 2293.6 تريليون وون، بزيادة قدرها 0.3% مقارنة بإجمالي حجم التداول في العام الماضي.ومن المتوقع أن يسجل حجم تداول الأسهم لهذا العام أعلى مستوياته على الإطلاق، محطما الرقم القياسي الذي تم تسجيله عام 2018 ، وهو 2799.7 تريليون وون، إذا استمر الاتجاه كما هو عليه الآن.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم تداول الأسهم في سوق الكوسبي خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 1216,3 تريليون وون، فيما بلغ إجمالي حجم التداول في سوق الكوسداك لشركات التكنولوجيا 1077.2 تريليون وون.بهذا، بلغ المتوسط اليومي لحجم تداول الأسهم خلال النصف الأول من هذا العام 9.7 تريليون وون ، بعد أن كان 5 تريليونات وون في العام الماضي.وقال التقرير إن المستثمرين الأجانب قد قاموا ببيع ما قيمة 26 تريليون و512.6 مليار وون من الأسهم الكورية خلال النصف الأول من هذا العام.