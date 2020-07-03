تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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ارتفع المعدل اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليتجاوز 60 حالة وسط انتشار الفيروس في سيول وضواحيها وبعض المدن الإقليمية ، منها ديجون وكوانغ جو وتيغو.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 63 حالة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 12 ألفا و967 شخصا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات الإصابة الجديدة 60 حالة منذ يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي.ومن بين حالات الإصابة الـ63 الجديدة، 52 حالة محلية المصدر، منها 12 حالة في سيول، و16 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و10 حالات في مدينة ديغو، و6 حالات في مدينة كوانغ جو، و4 حالات في مدينة ديجون، وحالة واحدة في كل من مدينة إنتشون ومقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، ومقاطعة شمال تشولا، ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.أما حالات الإصابة الإحدى عشرة الأخرى فكانت لدى الوافدين من الخارج.وظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس دون تغيير عند 282 حالة وفاة.