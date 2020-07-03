عودة الحزب المعارض الرئيسي إلى البرلمان اليوم الاثنين

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أعلن حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي أنه سوف يعود إلى البرلمان ويشارك في الجلسات البرلمانية العامة وجلسات اللجان الدائمة، مع افتتاح الجلسة البرلمانية غير العادية، اليوم الاثنين.وكشف زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "جو هو يونغ" عن هذا القرار في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الأحد في مقر البرلمان، حيث أوضح أن الحزب سيشن معركة بشكل جديّ ضد الحزب الديمقراطي الحاكم داخل البرلمان.وانتقد" جو" الحزب الحاكم لتحركه الأحادي مؤخرا لتوزيع مناصب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، وتعهد بأن يتعامل حزبه مع القضايا العالقة ذات الصلة بمعيشة الناس، بما في ذلك القوانين الهادفة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المساكن.كما تعهد زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض بإجراء تفتيش برلماني على سياسة الحكومة تجاه كوريا الشمالية، والجدل المحيط بالنائبة التابعة للحزب الديمقراطي الحاكم "يون مي هيانغ".وقال "جو" إن حزبه سيعمل أيضا على إجراء تحقيق مستقل في فضيحة تورط أحد رؤساء النيابة العامة من المقربين للنائب العام "يون صوك يول".