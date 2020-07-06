مقاطعة جنوب جولا ترفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2

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قررت حكومة مقاطعة جنوب "جولا" رفع مستوى التباعد الاجتماعي فيها إلى المستوى الثاني نتيجة لاستمرار تفشي حالات فيروس كورونا هناك.وأعلن "كيم يونغ روك" حاكم مقاطعة جنوب "جولا" عن هذا القرار يوم أمس الأحد في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، حيث قال إن المقاطعة ستطبق نظام التباعد الاجتماعي الأكثر تشددا اعتبارا من يوم الاثنين.وأشار "كيم" إلى أن الفيروس ظل ينتشر بوتيرة مثيرة للقلق في منطقة العاصمة، ومقاطعتيْ شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا"، والآن في مدينة "كوانغ جو" ومقاطعة جنوب "جولا".وكانت الحكومة الكورية قد قامت مؤخرا بتصنيف نظام التباعد الاجتماعي إلى ثلاث مراحل وفقا لشدة انتشار العدوى بفيروس كورونا-19.وبناء على قرار حكومة مقاطعة جنوب "جولا" برفع مستوى التباعد الاجتماعي بمقدار درجة واحدة، سيتم حظر جميع الأحداث الداخلية التي تضم 50 شخصا أو أكثر، والأحداث الخارجية التي تضم 100 شخص أو أكثر. كما سيُطلب من الناس ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، وفي المطاعم والمقاهي. وسيتم حظر المسنين من زيارة دور الحضانة، وإغلاق المرافق التي تديرها الحكومة المحلية والوكالات العامة.