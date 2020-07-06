كوريا تقرر الإبقاء على مستوى التباعد الاجتماعي لمواجهة استمرار انتشار كورونا

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الأحد الحفاظ على المستوى الحالي من نظام التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، وذلك على خلفية استمرار انتشار العدوى بفيروس كورونا-19 في منطقة العاصمة سيول.وصرح وزير الصحة "بارك ننغ هو" في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، بأن الوضع الحالي لفيروس كورونا "خطير" في المرحلة الحالية من المستوى 1، ولكن لم يحن الوقت بعد لزيادة شدة التباعد الاجتماعي على المستوى الوطني.وقال "بارك" إنه من الأكثر فاعلية للحكومات المحلية تعديل المستوى اعتمادا على أوضاعها المحددة، بدلا من تطبيق الحكومة المركزية لمستوى موحد في جميع أنحاء البلاد.ويذكر أن مدينة "كوانغ جو" ومقاطعة جنوب "جولا" قد قررتا مؤخرا تشديد مستوى التباعد الاجتماعي بدرجة واحدة إلى المستوى 2، بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد.وقال وزير الصحة إنه تم الإبلاغ عن مجموعات من الإصابات في مرافق واجتماعات صغيرة الحجم يصعب على السلطات الصحية تتبعها، في حين أن سرعة العدوى أكبر قليلا في مقاطعة جنوب "جولا".