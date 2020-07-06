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المحلية

حكومة كوريا الجنوبية توفر خدمات التطبيب عن بعد للعاملين في الخارج

Write: 2020-07-06 10:23:08

حكومة كوريا الجنوبية توفر خدمات التطبيب عن بعد للعاملين في الخارج

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية توفير خدمات طبية عن بُعد لعمال البناء الكوريين في الخارج، من أجل ضمان العلاج السريع في حالة التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا-19.
وقالت الحكومة الكورية أمس الأحد إنها ستقدم دعما طبيا للعاملين في الخارج كما ستتأكد من أن تلك الخدمات سوف تكون مستقرة بحلول شهر سبتمبر في مواقع البناء الخارجية.
وبموجب هذا القرار، ستقدم المستشفيات المحلية استشارات طبية أو علاجات من خلال مكالمات هاتفية صوتية أو مرئية للعمال الكوريين خارج البلاد، كما ستقدم الحكومة مساعدة في النقل السريع للمرضى بفيروس كورونا في حالة خطرة، باستخدام رحلات خاصة أو مستأجرة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد وفاة العديد من الكوريين الجنوبيين في مواقع البناء في الخارج بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم.


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