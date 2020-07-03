كوريا الجنوبية تجري اختبارات فيروس كورونا على جميع الوافدين إلى الموانئ

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ابتداء من اليوم الاثنين، ستجري كوريا الجنوبية اختبارات فيروس كورونا على جميع الأشخاص الذين ينزلون من السفن القادمة إلى الموانئ المحلية، وذلك بموجب لوائح الموانئ المعززة.وقالت السلطات الصحية الكورية إنها ستجري تلك الاختبارات بالتعاون مع وزارتيْ العدل والمحيطات، موضحة أن الأجانب الذين ينزلون من السفن سيوضعون تحت حجر صحي في منشآت خاصة اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.وبموجب هذه الخطوة، سيطلب من أفراد أطقم السفن الذين ينزلون للتناوب إجراء اختبار الفيروس، بينما سيخضع المواطنون الكوريون للحجر الذاتي في منازلهم لمدة 14 يوما.وسوف يتم وضع الأجانب أيضا تحت الحجر الصحي في مرافق خاصة لمدة أسبوعين، ولكن سيُسمح لهم بمغادرة البلاد إذا كانت نتائج اختبارهم للفيروس سلبية.وللتعامل مع الاختبارات المتزايدة في الموانئ، سترفع السلطات عدد مرافق الاختبار من ثلاثة حاليا إلى أحد عشر.وتأتي هذه اللوائح المشددة بعد أن ثبتت إصابة 12 شخصا بالفيروس على متن سفينة شحن ترفع علم روسيا كانت قد دخلت ميناء بوسان الجنوبي الشرقي، الشهر الماضي.