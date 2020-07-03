البرلمان الكوري يبدأ جلسة غير عادية اليوم الاثنين

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري جلسة استثنائية اليوم الاثنين، بينما لا تزال الأحزاب السياسية على خلاف حول مجموعة من القضايا.وقال زعيم التكتل البرلماني لحزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي، "جو هو يونغ" في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الأحد إن حزبه سيعود إلى البرلمان وسيشارك في جلساته العامة وجلسات اللجان الدائمة. وتعهد "جو" بالقتال ضد الحزب الديمقراطي الحاكم، ودعا إلى إجراء تفتيش برلماني على سياسات الحكومة ذات الصلة بكوريا الشمالية، والجدل المحيط بالنائبة التابعة للحزب الديمقراطي "يون مي هيانغ". كما دعا "جو" إلى إجراء تحقيق مستقل في فضيحة تورط وكيل نيابة مقرب من النائب العام "يون صوك يول".من جانبه رفض الحزب الحاكم الدعوة للتفتيش البرلماني، ووصفها بأنها "غير مقبولة". ويخطط الحزب الحاكم أيضا للرد على الدعوة لإجراء تحقيق مستقل بعد النظر في تفاصيل القضية.وكان نائبا زعيميْ التكتل البرلماني للحزبين الحاكم والمعارض قد عقدا اجتماعا بعد ظهر أمس الأحد لمناقشة الجدول الزمني لجلسة البرلمان الإضافية، لكنهما أنهيا الاجتماع دون اتفاق.