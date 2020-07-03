سيول تواصل السعي لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنها ستبذل أقصى جهودها لاستئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.جاء ذلك تعليقا على البيان الذي أصدرته نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه سون هي" أول من أمس السبت، وأكدت فيه إنه ليست هناك حاجة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم الوزارة "يو سانغ كي" في موجز صحفي اليوم الاثنين إنه لم يطرأ أي تغيير في موقف حكومة سيول الداعى إلى بذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.وكانت نائبة وزير الخارجية في كوريا الشمالية "تشيه" قد قالت في بيانها إن بيونغ يانغ لا تستشعر أي حاجة للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة، لأن الحكومة الأمريكية تعتبر الحوار مع كوريا الشمالية مجرد أداة للتغلب على أزمتها السياسية.