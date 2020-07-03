كوريا تصدر 10 شاحنات تعمل بوقود الهيدروجين لأول مرة إلى سويسرا

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الاثنين إنه تم تصدير 10 شاحنات متوسطة وكبيرة الحجم تعمل بوقود الهيدروجين، لأول مرة إلى سويسرا.وتخطط شركة "هيون ديه" المصنعة لهذه الشاحنات لتصدير إجمالي 1600 شاحنة تعمل بوقود الهيدروجين حتى عام 2025.وتزن الشاحنة الواحدة 34 طنا، وتصل طاقة خلايا وقود الهيدروجين فيها إلى 190 كيلوواط، وقوة محركها الكهربائي إلى 350 كيلوواط، ويمكنها السير لمسافة تبلغ حوالى 400 كيلومتر بشحنة واحدة.وكانت الوزارة الكورية قد قدمت دعما يبلغ 90.6 مليار وون لشركة "هيون ديه" لتخصيصه في تطوير خلايا الوقود الخاصة بالشاحنات التي تعمل بوقود الهيدروجين ومكوناتها الرئيسية وتحسين أدائها.الجدير بالذكر أن شركة "ماركتس آند ماركتس" المتخصصة في أبحاث الأسواق قد توقعت أن يبلغ حجم السوق السويسرية للسيارات العاملة بوقود الهيدروجين إلى مستوى 11 ألفا و533 وحدة في عام 2028، بعد أن كان 25 وحدة فقط في العام الماضي.وتخطط الوزارة لضخ 100 مليار وون إضافية خلال السنوات الخمس القادمة في تحسين وتعزيز أداء المكونات الخاصة بالسيارات الهيدروجينية ومتانتها.