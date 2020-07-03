سيول وطشقند تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

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تستعد حكومتا كوريا الجنوبية وأوزبكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا-19.وفي هذا السياق، التقى وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" أمس الاثنين في سيول مع "ساردور أومورزاكوف" نائب رئيس الوزراء الأوزبكي للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية، وهو أول مسؤول وزاري أجنبي يزور كوريا الجنوبية منذ تفشي فيروس كورونا.وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على أن الثقة المتبادلة قد تعمقت من خلال التعاون لمواجهة وباء كورونا، بما في ذلك الدعم الذي قدمته سيول وشمل خبراء طبيين ومجموعات تشخيص، وقرار أوزباكستان برفع قيود الدخول عن رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين.كما تمت مراجعة التقدم الذي أحرزه 57 من المشروعات المشتركة التي اقترحتها أوزبكستان خلال محادثات هاتفية في أبريل بين الرئيس "مون جيه إين" والرئيس الأوزبكي "شوكت ميرزيوييف".وتعهد" سونغ" و"أمورزاكوف" أيضا بتوسيع التعاون الصناعي الثنائي بما يتجاوز السيارات والنسيج والآلات الزراعية، وإطلاق مشروعات تعاونية جديدة في المجالين الطبي والرقمي.