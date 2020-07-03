بيغون يبدأ زيارة إلى كوريا الجنوبية وسط جمود المحادثات مع كوريا الشمالية

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يبدأ كبير المبعوثين الأمريكيين لكوريا الشمالية، زيارة إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء وسط جمود المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أصدرته أمس إن نائب وزير الخارجية والممثل الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" سيزور سيول وطوكيو بدءا من الثلاثاء وحتى الجمعة. وأضاف البيان أن "بيغون" سيجتمع مع المسؤولين في كوريا الجنوبية واليابان لمواصلة التعاون الوثيق مع البلدين الحليفين حول مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية، تشمل تعزيز التنسيق بشأن "نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل".وفي سيول، قالت وزارة الخارجية إن "بيغون" سيصل إلى قاعدة "أوسان" الجوية جنوبيْ سيول بعد ظهر اليوم الثلاثاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها بوزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" صباح الغد الأربعاء، قبل أن يجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي "تشو سي يونغ". وأضافت الوزارة أن "بيغون" و"تشو" سيناقشان القضايا العالقة الرئيسية بين البلدين من أجل زيادة تعميق العلاقات الثنائية، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية. ومن المقرر أن يلتقي "بيغون" أيضا مع مبعوث سيول النووي "لي دو هون"، ومستشار الأمن القومي الجديد "صوه هون".