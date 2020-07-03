كوريا الشمالية تؤكد مجددا أنه لا نية لديها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة

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أكدت كوريا الشمالية من جديد أنها "لا تنوي" الجلوس مع الولايات المتحدة لإجراء حوار.صرح بذلك "كوان جونغ غون" مدير إدارة الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أمس الثلاثاء، فى بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وفي تصريحاته التي جاءت قبل زيارة المبعوث النووي الأمريكي لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" إلى سيول، انتقد "كوان" كوريا الجنوبية لأنها "تحدثت بالنيابة عن بيونغ يانغ" عن "إشاعة غير صحيحة" حول انعقاد قمة أخرى بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون". وقال إنه لا يزال هناك أناس في كوريا الجنوبية يتحدثون عن التوسط لانعقاد مثل تلك القمة، وحث سيول على التوقف عن التدخل في شؤون الآخرين. كما أشار "كوان" إلى أن الوقت سيُظهر أن مثل هذه الجهود لعقد قمة سوف تواجه فقط بالسخرية.ويذكر أن النائبة الأولى لوزير خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" قد أصدرت بيانا مماثلا يوم السبت قالت فيه إن بلادها لا تحتاج إلى الجلوس مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن بالاستفادة من الحوار كأداة للتعامل مع أزمتها السياسية.