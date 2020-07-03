بريطانيا تفرض عقوبات مستقلة على كوريا الشمالية

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فرضت بريطانيا أمس الاثنين عقوبات على منظمتين من كوريا الشمالية لتورطهما في إدارة معسكرات الاعتقال، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك دون تنسيق مع الاتحاد الأوربي.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن العقوبات استهدفت مكتب أمن الدولة في الحكومة الكورية الشمالية ومكتب إصلاحات وزارة الأمن الشعبي.ويُحظر على المدرجين في قائمة العقوبات البريطانية دخول البلاد وتحويل أموال عبر البنوك البريطانية، أو الاستفادة من اقتصاد المملكة المتحدة.وصرح وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" قدمه إلى مجلس العموم بأن الحكومة البريطانية ترسل رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء ومجرمي الطغاة وأتباع الديكتاتوريين، لن يكون لهم أي علاقة ببريطانيا.وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن العقوبات الجديدة تعتبر أول قرار بريطاني مستقل يركز بالكامل على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان.وكانت لندن قبل ذلك قد ظلت تنسق دائما تقريبا مع الاتحاد الأوربي في هذا الشأن.