الولايات المتحدة تطرد الطلاب الأجانب الذين يدرسون عبر الإنترنت

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أعلنت الحكومة الأمريكية أنه لن يُسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في البلاد إذا كانت مؤسساتهم التعليمية ستعقد دوراتها الدراسية عبر الإنترنت فقط في خريف هذا العام.ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في بيان أصدرته أمس الاثنين إن الطلاب الأجانب الذين يحملون تأشيرات "إم-1" و"إف-1" يجب عليهم أن يغادروا الولايات المتحدة إذا تم نقل جميع صفوفهم الدراسية لفصل الخريف إلى الإنترنت.وقال البيان إن الطلاب الذين يواجهون مثل هذا الوضع يجب أن يغادروا البلاد أو يتخذوا إجراءات أخرى، مثل الانتقال إلى مدرسة بتعليم شخصي، من أجل البقاء في وضع قانوني.وحذرت وكالة الهجرة من أن أولئك الذين ينتهكون القواعد قد يواجهون عواقب قانونية، بما في ذلك الطرد من البلاد.ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على الطلاب الكوريين الجنوبيين الذين يدرسون هناك حاليا أو يخططون للدراسة في الولايات المتحدة، حيث انتقلت العديد من الفصول إلى الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا.