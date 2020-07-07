زيادة الأرباح التشغيلية لسام سونغ رغم وباء كورونا

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سجلت شركة سام سونغ للإلكترونيات زيادة كبيرة في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني من هذا العام، على الرغم من اندلاع فيروس كورونا-19.وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة اليوم الثلاثاء إن أرباحها التشغيلية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو بلغت 8,1 تريليون وون، بزيادة نسبتها 22,7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.وقد قفز حجم الأرباح التشغيلية لسام سونغ أيضا بنسبة 25,6% مقارنة بالربع الأول من العام.وتُعزى هذه الزيادة المفاجئة في الأرباح التشغيلية لسام سونغ إلى زيادة مبيعات أشباه الموصلات المدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات عدم الاتصال التي يسببها وباء كورونا.ومن ناحية أخرى، تراجعت مبيعات شركة سام سونغ بنسبة 7,4% على أساس سنوي، لتصل إلى 52 تريليون وون، وهو ما يعد أقل بنسبة 6% مقارنة بالربع السابق.وارتفع هامش الربح التشغيلي الفصلي إلى 15,6%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2018.