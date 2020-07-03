مجلس الوزراء يوافق على 3 اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية

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وافق مجلس الوزراء الكوري اليوم الثلاثاء على 3 اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، منها اتفاقيتان برقمي 87 و98 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واتفاقية أخرى تتعلق بالعمل الجبري أو الإلزامي.وقال نائب وزير التوظيف والعمل "إيم صوه جونغ" أمس الاثنين إن المصادقة على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولي أصبحت أمرا يتعلق ليس فقط بحماية حقوق العمل الأساسية/ بل وأيضا المصالح الوطنية.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد صادقت على 4 فقط من بين 8 اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، وهو ما تسبب في عرقلة اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي.وسوف تقدم الحكومة الاتفاقيات الأساسية الثلاث إلى البرلمان خلال هذا الشهر للموافقة عليها في غضون هذا العام.