4 دول تقدم 5.3 مليون دولار لدعم تغذية الأطفال في كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الثلاثاء إن 4 دول، هي روسيا والنرويج وكندا والسويد، قد قدمت 5.3 مليون دولار هذا العام لبرنامج الغذاء العالمي من أجل دعم مشروعاته لتقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية.وطبقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الاثنين، قررت روسيا تقديم 3 ملايين دولار، والنرويج 680 ألف دولار، وكندا 550 ألف دولار، والسويد مليون و40 ألف دولار.وقد جاءت هذه القرارات خلال الفترة من مارس وحتى يونيو من هذا العام.وتم تقديم التبرعات المالية من الدول الأربع إلى برنامج الغذاء العالمي يوم الثاني من شهر يوليو الجاري لتخصيصها في توفير مساعدات غذائية للأطفال والنساء الحوامل والأمهات المرضعات في كوريا الشمالية.وكانت بعض دول العالم قد وعدت بتقديم 34 مليون دولار من المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية منذ بداية هذا العام، منها سويسرا بـ7.42 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بـ6.03 مليون دولار.وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن كوريا الشمالية تحتاج إلى 39.7 مليون دولار من المساعدات المالية لدعم مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم جمع 1.3 مليون دولار فقط منها، أي بنسبة 3%، وقد تبرعت بلدية العاصمة سيول ضمن هذا المبلغ بـ300 ألف دولارمن خلال منظمة اليونيسيف.