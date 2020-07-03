انتقادات حادة لقاض رفض طلب تسليم مشغل موقع إباحي للأطفال للولايات المتحدة

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تزداد الانتقادات الحادة الموجهة لقاض رفض طلب مكتب الادعاء بتسليم مرتكب جريمة تشغيل موقع إباحي للأطفال إلى الولايات المتحدة.وقد قرر قاضي محكمة سيول للاستئناف "كانغ يونغ سو" رفض الطلب الأمريكي بتسليم "سون جونغ أو" مشغل موقع "مرحبا في الفيديو" على شبكة الإنترنت المظلمة، قائلا إن التحقيقات في الفيديوهات الإباحية للأطفال مازالت جارية في كوريا الجنوبية، وأن تسليم "سون" إلى الولايات المتحدة سيؤثر سلبيا على تلك التحقيقات.وقد تجاوز عدد المؤيدين لعريضة مسجلة في موقع مكتب الرئاسة الكورية على الإنترنت تطالب بإزالة اسم القاضي "سون" من قائمة المرشحين لمنصب قضاة المحكمة العليا، 250 ألف شخص.الجدير بالذكر أن مكتب الرئاسة يجب عليه إبداء رأيه حول العرائض المسجلة في موقعه على الإنترنت من خلال المسؤولين ذوي الصلة، بمن فيهم مساعدو الرئيس والوزراء، عندما يتجاوز عدد مؤيديها 200 ألف شخص.وقالت العريضة إنه تم إصدار حكم بالسجن لمدة 18 شهرا فقط على مركتب الجريمة الجنسية ضد الأطفال، وأكدت على ضرورة تسليمه للولايات المتحدة حتى يتعرض لحكم أشد بواسطة المحكمة الأمريكية.الجدير بالذكر أيضا أن الادعاء الأمريكي قد وجه اتهاما يتعلق بتشغيل موقع إباحي للأطفال لـ"سون" في شهر أكتوبر من العام الماضي.