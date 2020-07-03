محكمة كورية جنوبية تأمر كوريا الشمالية بتعويض أسرى الحرب عن العمل الجبري

حصل بعض أسرى الحرب الكوريين الجنوبيين السابقين خلال الحرب الأهلية الكورية على حكم قضائي بالتعويض ضد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والنظام الشيوعي في بيونغ يانغ، بسبب عقود من العمل الجبري في كوريا الشمالية.وقضت محكمة مقاطعة سيول المركزية أمس الثلاثاء بأنه يجب على المتهم دفع 21 مليون وون لكل واحد من اثنين من المدعين الكوريين الجنوبيين.وقد رفع الاثنان اللذان تم تعريفهما باسم "هان" و"نوه"، دعوى مشتركة في أكتوبر من عام 2016، حيث اتهما الحكومة الكورية الشمالية برفض إعادتهما إلى الجنوب حتى بعد هدنة 1953 وجعلهما يعملان في وزارة الشؤون الداخلية الكورية الشمالية ضد إرادتهما.وقد هرب الاثنان من كوريا الشمالية في عامي 2000 و2001 على التوالي.وأشاد فريق التمثيل القانوني لهما بحكم المحكمة، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة كورية جنوبية بحقوقها في محاسبة كوريا الشمالية في القضايا المتعلقة بأسرى الحرب الكوريين الجنوبيين.