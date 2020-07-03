الولايات المتحدة تخطر منظمة الصحة العالمية رسميا بانسحابها

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أبلغت الولايات المتحدة منظمة الصحة العالمية بأنها ستنسحب رسميا منها.وأفادت صحيفة "ذا هيل"، وهي صحيفة سياسية يقع مقرها في واشنطن، أمس الثلاثاء، بأن مسؤولا كبيرا في إدارة "دونالد ترامب" أكد أن البيت الأبيض قد تحرك رسميا للانسحاب من منظمة الصحة العامة العالمية.وقدمت الولايات المتحدة إخطار الانسحاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس".ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصدر مطلع قوله إن الرسالة كانت قصيرة للغاية، حيث ضمت حوالي ثلاث جمل، وقالت فيها إنها ستضع جدولا زمنيا للانسحاب من المنظمة خلال عام واحد.وقد قوبلت هذه الخطوة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية خلال جائحة كورونا، بانتقادات متعددة، حيث قال السناتور الأمريكي "بوب مينينديز"، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في تغريدة نشرها على تويتر، إن انسحاب بلاده من المنظمة لن يحمي حياة أو مصالح الأمريكيين، بل سيترك الأمريكيين المرضى وأمريكا وحدهم.وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال في أواخر شهر مايو إن الولايات المتحدة ستنهي عضويتها في منظمة الصحة العالمية، منتقدا المنظمة لفشلها في الضغط على الصين لتكون أكثر شفافية بشأن تفشي فيروس كورونا.