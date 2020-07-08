نتائج سلبية لفحوص كورونا على بيغون والوفد المرافق له

Photo : YONHAP News

أظهرت نتائج الاختبارات التي أجريت على نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفين بيغون" والوفد المرافق له عند وصولهم إلى كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.ووفقا لمسؤول في وزارة الخارجية في سيول، وصل "بيغون" وفريقه إلى قاعدة "أوسان" الجوية في جنوب سيول حوالي الساعة 3 بعد الظهر، حيث خضعوا جميعا للاختبارات التي لم يكن من المقرر إجراؤها، حيث كان من المفترض في الأصل إعفاء "بيغون" والوفد المرافق له من الاختبارات والعزل الذاتي في كوريا الجنوبية إذا قدموا شهادات تفيد بأنهم غير مصابين بالفيروس في الولايات المتحدة.وقالت السفارة الأمريكية في سيول إن المبعوث والوفد المرافق له والطاقم الجوي في الطائرة العسكرية التي أقلتهم، قد خضعوا جميعا لاختبارات فيروس كورونا "بسبب الحذر المفرط، وبعد التشاور مع السلطات الصحية في كوريا الجنوبية". ومن ثم، توجه الوفد الأمريكي إلى سيول بعد التأكد من أن النتائج كلها سلبية. وقد أدى إجراء هذه الاختبارات غير المخطط لها إلى إلغاء عشاء بين "بيغون" وسفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية "هاري هاريس" في مقر السفارة. وبناء على ذلك، من المنتظر أن يجري اللقاء بين "بيغون" ووزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اليوم الأربعاء كما هو مقرر له.