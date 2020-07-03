الزعيم الكوري الشمالي يزور قبر جده في ذكرى وفاته

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة إلى "قصر الشمس"، الذي يضم رفات والده الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" وجده الزعيم الأسبق مؤسس الدولة الشيوعية "كيم إيل سونغ"، بمناسبة الذكرى الـ26 على وفاة جده.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون"، الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم، اليوم الأربعاء، إن "كيم" أشاد بقصر الشمس "كوم سوسان" حيث توجد جثة "كيم إيل سونغ".وأوضحت الصحيفة، التي نشرت صورة لـ"كيم" وهو يزور قبر جده دون إرتداء كمامة، إن "كيم" قام بالزيارة مع عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم "تشيه ريونغ هيه" رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.ولم يذكر التقرير موعد الزيارة، لكن الإعلام الكوري الشمالي عادة ما يبلغ عن نشاط القائد بعد يوم واحد.ومنذ توليه السلطة في عام 2011، ظل الزعيم الكوري الشمالي يزور هذا الضريح كل عام باستثناء عام 2018، في يوم مولد جده الراحل في 15 أبريل. وقد أثارت الكثير التكهنات حول حالته الصحية عندما تغيب عن مثل تلك الزيارة هذا العام أيضا.