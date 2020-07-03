واشنطن تشعر بخيبة أمل لحكم محكمة كورية بعدم تسليم مشغل موقع أطفال إباحي

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قالت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء إنها "تشعر بخيبة أمل" بسبب رفض محكمة كورية جنوبية طلب تسليم رجل أدين بإدارة أحد أكبر المواقع الإباحية للأطفال على مستوى العالم.وأصدر النائب العام الأمريكي بالوكالة "مايكل شيروين" هذا الموقف في واشنطن العاصمة، ردا على استفسارمن "كي بي إس" حول قرار محكمة سيول العليا أول من أمس الاثنين في هذا الشأن.وقال "شيروين" إن الولايات المتحدة أصيبت بخيبة أمل من رفض المحكمة تسليم المجرم في هذه القضية رغم أنه أحد أخطر المجرمين في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال على مستوى العالم، والذي أثرت أفعاله بشدة على مواطني الولايات المتحدة. وأضاف أنه على الرغم من قرار المحكمة، فإن الولايات المتحدة تقدر جهود وزارة العدل الكورية الجنوبية، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الوزارة والشركاء الدوليين الآخرين لمكافحة الجرائم العابرة للحدود التي تضر بالأطفال.وكانت المحكمة الكورية قد رفضت يوم الاثنين طلبا من وزارة العدل لتسليم "سون جونغ أو" مشغل الموقع الإباحي للأطفال على الإنترنت في كوريا الجنوبية والذي كان يبيع مقاطع فيديو مقابل عملات رقمية في جميع أنحاء العالم. وقد أنهى "سون" قضاء 18 شهرا في السجن في أبريل الماضي، لكنه أعيد إلى الحجز انتظارا لقرار بشأن تسليمه. وقد أُطلق سراحه يوم الاثنين بعد قرار المحكمة.