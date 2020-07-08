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السياسية

منظمة الصحة العالمية تعترف بأدلة على انتقال كورونا-19 جواً

Write: 2020-07-08 11:17:53

منظمة الصحة العالمية تعترف بأدلة على انتقال كورونا-19 جواً

Photo : KBS News

اعترفت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء بـ"ظهور أدلة" على انتشار فيروس كورونا-19 عبر الجو.
وفي تصريحات صحفية أدلت بها عبر الفيديو من مدينة "جينيف" السويسرية، قالت "بينيديتا أليغرانزي" المديرة التقنية في منظمة الصحة العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، إن هناك أدلة تدعم النقل جوا للفيروس.
وأوضحت "أليغرانزي" أنه لا يمكن استبعاد احتمال انتقال الفيروس جوا في الأماكن العامة، خاصة في ظروف محددة للغاية مثل الأماكن المزدحمة والمغلقة وذات التهوية الضعيفة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن بعث 239 عالما من 32 دولة برسالة مفتوحة إلى منظمة الصحة العالمية حثوا فيها المنظمة على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتقال الفيروس بين البشر.
وقالت "ماريا فان كيرخوف" المسؤولة الفنية عن الوباء في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ستنشر خلال الأيام القادمة تقريرا علميا يلخص ما تم التوصل إليه حتى الآن بشأن طرق انتقال الفيروس.
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